HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Hummel özel indirimlerinden siz de yararlanın

Cep telefonları koronavirüsü bulaştırıyor! İngilizler uyardı

İNGİLTERE’den gelen bir haber ise akıllı telefon ekranlarının virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu

Abone ol

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan Corna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Her gün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdite ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.

Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğiniz belirtiyor. İngiliz uzmanlar kullanıcılara günde en az iki defa telefonlarını dezenfekte etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şubat 2020 enflasyonu ne kadar çıktı? Dolar ve altının beklediği haber
Meral Akşener'den partisinin grup toplantısında Erdoğan'a sert eleştiriler
Yunanistan savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor
Bakan Süleyman Soylu son rakamı verdi! Sınırdan geçen mülteci sayısı
Erdoğan'dan Yunan lidere tepki masaya oturmam dedi 3'lü zirve başlamadan bitti
Özkök'ten, Erdoğan'ın damadı Bayraktar'a methiye: Onu seçmekte haklıymışım
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'daki evinde silahla kafasına sıkarak intihar etti
Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü
Suriyeli mülteciler başvurdu bizi de askere alın
Trabzonspor'la Fenerbahçe kupada kapışacak! İşte muhtemel 11'ler
Yunan polisi göçmenleri dövüp, çıplak halde geri gönderdi
Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna 'Vebalini ödeyemez' deyip şehitler için paylaştı
Yorumlar