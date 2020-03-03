Cep telefonları koronavirüsü bulaştırıyor! İngilizler uyardı

İNGİLTERE’den gelen bir haber ise akıllı telefon ekranlarının virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan Corna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Her gün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir.



İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdite ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.



Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğiniz belirtiyor. İngiliz uzmanlar kullanıcılara günde en az iki defa telefonlarını dezenfekte etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.