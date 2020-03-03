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Papa koronavirüse mi yakalandı test sonuçları çıktı!

Çin'den dünyaya yayınlan koronavirüs Avrupa'yı da vurdu. Papa Francis'un koronavirüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Papa'nın test sonuçları çıktı.

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Papa Francis'un hasta olduğu için 3 gün etkinliklere katılmaması, dün ise katıldığı etkinlikte sürekli olarak öksürmesi endişelere yol açmıştı. Koronavirüs olduğu iddia edilen Papa'nın test sonuçları geldi.

İtalyan gazetesi Il Messaggero, Papa'nın koronavirüs testinden geçirildiği ve sonucun negatif çıktığı haberine yer verdi.Ancak Vatikan sözcüsü Matteo Bruni'nin koronavirüs iddialarına hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.

On yıl önce hastalık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan 83 yaşındaki Roma Katolik lideri, geçtiğimiz hafta tüm etkinliklerini iptal etmiş, kameraların önüne çıkmaktan kaçınmıştı.

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