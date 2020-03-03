Metrolarda ‘virüs’ önlemi! İBB dezenfeksiyon çalışması başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla 500 kişilik ekiple metro ve istasyonlarda dezenfeksiyon çalışması başlattı.
844 metro aracı 90 kişi tarafından dezenfekte edilirken, istasyonlarda ise 500 kişilik bir ekip görev yapıyor.
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Virüse karşı çalışma her akşam yapılıyor
İBB Sağlık Daire Başkanlığı, günde iki milyondan fazla yolcu taşıyan metro araçlarını ve istasyonlarını her akşam virüse karşı temizliyor.
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Detaylıca dezenfekte ediliyor
Özellikle metro araçlarında yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları istasyonlarda İstanbulkart yükleme cihazları, yolcu geçiş turnikeleri, yürüyen merdivenler ile ortak alanlar dip köşe temizleniyor.
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Ayda bir kez de özel bir dezenfekte sıvısıyla tüm metro araçlarını ve istasyonlarını yıkıyor.
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