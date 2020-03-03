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Tutuklanan insan kaçakçısı ifadesinde kıvırdı

Türkiye'nin mülteciler için kapıları açmasıyla birlikte mülteci hareketliliği başladı.Mültecilerin Avrupa yoluna düşmesi üzerine insan kaçakçıları da fırsatı değerlendirme peşinde. Yaptığı açıklamayla olay olan İnsan kaçakçısı Özcan Karlı, ilk ifadesinde, gazetecilerin kendisini gaza getirdiğini söyledi. 

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Çanakkale'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Özcan Karlı, yaptığı açıklamaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Karlı'nın verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Kimseden para almadım

İnsan kaçakçısı Özcan Karlı, "Sadece birkaç kişiyi hayrına karşıya geçirdim, kimseden para almadım.

Gaza geldim

Gazetecilerin gazına gelerek bu açıklamaları yaptım." ifadelerini kullandı

Ne demişti

Cezaevinde bulunan Karlı, Çanakkale'de şu açıklamaları yapmıştı:"Onları Yunanistan'a emin bir şekilde göndermek için yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz Allah'ın izni ile. Şu an hava biraz kötü. İstanbul'dan bot motor bekliyoruz. Motorlar geldikten sonra onları karşıya atacağız.

Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

Benim işim bu ben göçmen kaçakçısıyım. 6 sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim.

500 Dolara Yunanistan

500-600 dolar çok para değil. Çok bir para değil. yani malzeme 30-40 yolcu bir bota biniyor. 500 dolardan, 15 bin dolar yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul'dan buraya nakliye 2 bin dolar. 2-3 bin dolar 3-5 kişiye kalıyor."

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