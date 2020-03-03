Libya Hükümeti tüm dünyaya duyurdu! Saldırıya geçeceğiz

LİBYA 'da önemli gelişmeler var. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac’ın Başbakanlığı’ndaki Libya Ulusal Uzlaşı Hükümetinin İçişleri Bakanı Fathi Başağa, “Hafter güçlerine karşı, birkaç gün içinde savunmadan, saldırıya geçeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Libya'da yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Libya Ulusal Anlaşması hükümetinin İçişleri Bakanı Fathi Başağa, aylarca başkent Trablus'u hedef alan Hafter'in Libya Ulusal Ordusu kuvvetlerini kovmaya ve saldırılarını önlemek için yakında büyük bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

Savunmadan saldırı

Libya İçişleri Bakanı Başağa, "El-Wefaq hükümeti ve güçleri, başkent Trablus'un günlük olarak bombardıman altına alınmasını istemiyor. Hafter güçlerini, Trablus dışından, daha geri atacağız. Kuvvetlerimiz ateşkes umudu olmadığı için birkaç gün içinde savunmadan saldırıya geçecek" dedi.

Uluslararası toplumu uyaran Bakan Başağa, “Uluslararası toplum müdahale etmezse Libya'nın büyük bir insani krizle karşı karşıya kalacağını" söyledi.Hafter güçleri, geçen Cuma ve Cumartesi günü, Ulusal Uzlaşma Hükümeti tarafından kontrol edilen Mitika Havaalanı'a 120'ye yakın roket fırlatması sonucu, havalimanı geçici olarak hizmete kapatılmıştı.Hafter güçlerine son günlerde BAE ve Suudi Arabistan'dan uçaklarla çok sayıda silah ve mühimmat yardımı yapılmıştı.