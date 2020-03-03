Kandil'e düzenlenen hava harekatında 9 PKK'lı terörist öldürüldü

IRAK'ın kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 9 PKK'lı terörist tespit edildiği belirtildi.

9 terörist öldü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." denildi.