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Watford Liverpool'u devirdi ama Gerard Deulofeu çok ağır sakatlık geçirdi

PREMİER LİG'de Liverpool'u 44 maç aradan sonra 3-0 mağlup eden Watford'un futbolcusu Gerard Deulofeu maç sırasında yaşadığı sakatlık sonrası en az altı ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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İngiltere Premier lig ekibi Watford'un İspanyol futbolcusu Gerard Deulofeu, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Watford Kulübü, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Deulofeu'nun sağ dizinde menisküs ve ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu. Deulofeu'nun dizinden operasyon geçireceği ve sezonu kapattığı belirtildi.

Sahalara dönmesi en az altı ay

Sahalara dönmesinin en az 6 ay sürmesi beklenen İspanyol futbolcu, bu sezon takımıyla 30 maça çıktı ve 4 gol attı. Ligde Liverpool'u 3-0 mağlup eden Watford, rakibinin 44 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti.

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