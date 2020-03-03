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Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Heike Maas'a çok sert göçmen tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heike Maas'a göçmenler konusunda Twitter'dan tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Senin sözlerine inanmak isterdim. Tabii, Yunan dostlarınla bir kere bile olsa konuşmuş olsaydın. Şimdi onlar, sınırlarda göçmenleri öldürüyor" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin sınır kapılarını açarak göçmenlerin Avrupa'ya geçmesini engellememe kararı sonrası on binlerce göçmen sınıra akın ederken toplamda 130 bin mülteci Türkiye sınırlarını terk etti.

Bu durum büyük krize neden olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heike Mass ile Twitter üzerinden restleşti.

"AB, göçmenlerle ilgili görevini yerine getirdi"

Almanya Dışişleri Bakanı Heike Maas, önceki gece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir tweet attı. Maas, bu paylaşımında, "Türkiye'nin taşıdığı büyük yükün farkındayız. Ancak Türkiye, AB ile yaptığı göçmen anlaşmasının gereklerini yerine getirmeye devam etmeli. AB, göçmenlerle ilgili üzerine düşen görevi yerine getirdi. Biz onların, jeopolitik bir oyuncak olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AB Türkiye'ye karşı hangi sözünü tuttu?"

Alman mevkidaşının bu tweetine sert yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise şunları kaydetti: AB Türkiye'ye karşı hangi sözünü tuttu? Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı.

Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?

"Yunan dostlarınla bir kere bile konuşmuş olsaydın..."

Çavuşoğlu, attığı bir diğer tweette ise şu ifadelere yer verdi: Senin bu uyarıcı sözlerine hakikaten inanmak isterdim. Tabii, Yunan dostlarınla bir kere bile olsa konuşmuş olsaydın. Şimdi onlar, sınırlarda göçmenleri acımasızca öldürüyor.

130 bin göçmen sınırı geçti

Mültecilerin Avrupa'ya gerçekleştirdiği göçle ilgili son rakamı açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469" ifadelerini kullandı.

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