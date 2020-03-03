Seda Bakan'ın sütü kesildi! Suriyelilere Avrupa'nın ettiği eziyet
TÜRKİYE'nin birçok yerinden sınıra doğru harekete geçen mültecilerin yaşadıkları drama ünlü isimler de sessiz kalmadı. Pınar Altuğ, Fazıl Say, Çağla Şıkel, Seda Bakan ve daha çok sayıda ünlüler çocukların yaşadıkları drama tepki gösterdiler.
Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen mültecilerin yaşadıkları sıkıntılara ünlülerden tepki geldi. aralarında çok sayıda çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin Yunan askerleri tarafından gördükleri insalık dışı müdahale karşısında üzüntülerini dile getirdi.
Oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü: "Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana 'Korkma, duanı et, yat kızım. Ruhlardan değil, insanlardan kork' derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini...
Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlar da vardı, hem de ne kötüler... Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler... Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darma dağan etti...
"Olaylardan sonra sütüm kesildi": Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz...