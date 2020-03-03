Seda Bakan'ın sütü kesildi! Suriyelilere Avrupa'nın ettiği eziyet

Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlar da vardı, hem de ne kötüler... Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler... Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darma dağan etti...