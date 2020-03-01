DÜNYA

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Beşşar Esed rejimine karşılık vererek iki uçağını vurduğu anlarda pilotlara ulaşmak isteyen rejim telsizcisine yanıtı, muhaliflerin telsizcisi verdi.

Telsiz konuşması kayıtlarına göre, ilk olarak rejimin kontrol kulesi görevlisi, düştüğü yönünde bilgiler olan uçaklarla bağlantı kurmak için art arda anonslar yaptı.

Zehebi, Fıddı ve Riyah kodlarıyla seslenerek 3 uçağın havada olduğunu zanneden rejim görevlisinin anonslarının arasına muhaliflere ait uçak gözlemevinin telsizcisi girdi.

Muhalif telsizci, "Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu." anonsu yaptı.

Rejim temsilcisi ise aldığı "kötü haber"e rağmen uçakları kod adlarıyla anonsa devam ederek pilotlara ulaşmaya çalıştı ancak pilotlardan dönüş gelmemesi ve uçakların düştüğünün anlaşılması üzerine muhalif telsizci, "Arkadaşlar, Riyah büyük ihtimalle düştü. (Kule) Riyah diyor dönüş yapmıyor. SU24 cevap vermiyor. Cebel Zaviye'deki arkadaşlar…" anonsu geçmeye başladı. Bu konuşmaların ardından rejim kulesinin anonsları kesildi.

Uçak gözlemevi kayıtlarına göre rejim uçakları Humus ilinde bulunan Sin ve T4 askeri havaalanlarından kalkmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejimine ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden o iddialara yalanlama geldi
Galatasaray Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı
Meclis İdlib için kapalı toplanacak
Bakan Çavuşoğlu: Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız
Ankara bu fotoğrafı konuşuyor? Elini sıkmadı mı?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu’ndan ortak açıklama
Zemheri 8. bölüm fragmanı
Ramazan ne zaman giriyor 2020 ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramo 8. bölüm 2. fragmanı
Türk dron uçakları tarafından bir rejim tankları tamamen yok edildi
Okullar ne zaman tatil oluyor 2020 ara tatil tarihleri
Mustafa Reşit Akçay: “Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz”
Banka işlem ücretleri yeni tarife havale kaç para oldu?