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Rıza Çalımbay: “Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık”

Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Oyun disiplinini çok iyi bir şekilde tutmamız gerekiyordu, ikinci yarıda onu yaptık. Daha basit, çabuk oynadık ve çok güzel pozisyonlar yakaladık. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde 10 maç daha var, önemli olan o maçları iyi şekilde bitirebilmek. Bundan sonraki maçlar telafisi olmayan maçlar. Şimdi tek hedefimiz Galatasaray maçı" şeklinde konuştu.

Ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için de konuşan Çalımbay, "Futbolcu arkadaşlarıma bu maçın, Galatasaray maçından daha zor olacağını söyledim. Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç. Bizim için artık her maç final maçı gibi. Galatasaray maçını sahamızda, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bir şekilde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

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