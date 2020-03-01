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Tunceli'nin çocuklarından Mehmetçiğe mesaj var!

İdlib'te mücadele eden Mehmetçiğe videolu mesaj gönderen Tuncelili çocuklar, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Görev yapa Mehmetçiklere ise böyle selam gönderdiler...

Suriye'nin İdlib kentinde görevde olan Mehmetçik için Tuncelili çocuklar kamera karşısına geçti. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen çocuklar, vatan ve mazlumlar için İdlib'te görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, çocukların Mehmetçik için çektiği videoyu ”Tuncelili çocukların mesajı var” başlığıyla paylaştı.(

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