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‘Tampon’ bölgede sıcak dakikalar

Yunanistan’a ve oradan da Avrupa'ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı’na gelen mültecilere, Yunan askerleri tarafından biber gazı ve ses bombaları ile müdahale edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Yunanistan’a oradan da Avrupa ülkelerine gitmek için ‘umut’ yolculuğuna çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombası ile sert müdahale etti. Mülteci grubun içerisinde bulunan onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen, Yunanistan’ın güvenlik güçlerinin Kastanies sınır kapısında sert müdahalesi devam ediyor.

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