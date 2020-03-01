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Bahar Kalkanı Harekatı başladı! Sürü İHA'lar yakın zamanda harekete geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nın başladığının duyurmasından sonra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden "İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi, gökyüzündeki ordumuz. SÜRÜ #İHA Her şey vatan için" notuyla paylaşılan görüntülerde, sürü İHA'ların yakında göreve hazır olacağı belirtildi.

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