Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu’ndan ortak açıklama

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’ın, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısına birlikte çıktı. İki teknik adam, İdlib’de şehit olan askerlerimiz ve devam eden Bahar Pınarı Operasyonu nedeniyle birlik ve beraberlik mesajları verdi. Maçın ardından herhangi bir maç değerlendirmesi yapmanın uygun olmadığını ifade eden Fatih Terim, “Biz hep beraber yaşadığımız olaylardan sonra herhangi bir kritik, maç sonrası görüş belirtmeyi uygun görmedik. Televizyona da beraber çıktık, buraya da beraber geldik. Hepinizin de üzüntüsünü biliyoruz. Ama maç oynandı ve bitti. Birimiz kazandı, birimiz kaybetti ama esas olan, ateş düştüğü yeri yakar cümlesiyle her ananın ve babanın Allah evladını bağışlasın. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de Allah sabır versin. Bir baba olarak evladın ne kadar önemli olduğunu, kaybın neler olabileceğini tahmin edebiliyorum. Ülkemize Allah sabır versin, devletimize Allah güç kuvvet versin. Her zaman bir araya gelelim. Biz futbol alemi olarak çok çabuk aynı dili konuşmaya başladık. Belki de hiçbir taraftar birbirleriyle konuşmadan sahalarda çok önemli mesajlar verdi. Ben taraflı tarafsız bütün ülkenin aynı dili konuşmasından yanayım. Artık karşı tarafta durma zamanı değil, beraber olma devridir. Safları sıklaştırmanın tam zamanıdır. Başka bir Türkiye yoktur, bundan güzel bir ülke yoktur. Hepimiz an yana, omuz omuza, diz dize, biz bize olmalıyız” ifadelerini kullandı. Maç öncesinde Galatasaray taraftarının verdiği mesajın da çok açık olduğunu söyleyen Terim, “Geçen haftaki önemli başarıdan sonra bugün dönüp seyircisi, oyuncusunu çağırmıyorsa, herhangi bir tezahüratta bulunmayıp sadece şehitlere ve ülkeye tezahürat yapıyorsa mesaj çok açık” açıklamasında bulundu.