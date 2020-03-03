Son rakamı Numan Kurtulmuş açıkladı 2 bin 986 Esed askeri öldürüldü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son dakika açıklamasında Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında "Dün gece 327 rejim askeri dün gece etkisiz hale getirildi, toplamda 2 bin 986 rejim askeri öldürüldü" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlarken, İdlib'te öldürülen Esed ordusu askerlerinin sayısıyla ilgili son rakamları açıkladı. Dün gece 327 reim askerinin öldürüldüğünü belirten Kurtulmuş, "Toplamda 2 bin 986 rejim askeri öldürüldü" bilgisini paylaştı. İşte Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları...

- Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Dün gece 327 rejim askeri dün gece etkisiz hale getirildi, toplamda 2 bin 986 rejim askeri öldürüldü.

Kimsenin toprağında gözümüz yok

- Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rusya, Suriye'de ne arıyor? Bu bölgede güçlü Türkiye istemiyorlar.

- Suriye, bütün Suriyelilerindir. Rusya arkasında durmasın, rejim bir ay içinde çöker.

- Türkiye'nin milli güvenliğinin bir parçasıdır İdlib meselesi. Biz bu nedenlerden dolayı oradayız.

Ruslar'ın Esed için Türkiye'yi karşısına alacağına inanmıyorum

- Putin'le yapılacak görüşmede sahadaki gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin kırmızı çizgileri tekrar hatırlatılacak. Görüşmede rejimin saldırganlığının durdurulması, mutabakatlardaki Türkiye'nin garantörlüğünün sürdürülmesi konuları vurgulanacak. Rusların, orada yıkılmaya yüz tutmuş bir rejim için Türkiye'yi karşılarına alacaklarına inanmıyorum.

Bölgedeki radikal unsurlar büyük oranda çıkarıldı

- Bölgedeki radikal unsurlar, büyük oranda bölgeden çıkarıldılar. Türkiye de yaptığı operasyonlarda çok sayıda radikal unsuru etkisiz hale getirdi. Meselenin kaynağı Türkiye'nin oradaki varlığı değildir, mesele rejimin oradaki sivillere yönelik gaddarca saldırılarıdır.