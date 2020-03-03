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Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz istihbarat subayıyla ilgili karar verildi

Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ve eşiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık "Yüksekten düşme" kararı verdi.

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Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı.  Savcılık, ölümün "yüksekten düşme" sonucu geçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi. Mesurier'in eşiyle ilgili yürütülen soruşturmada da takipsizlik kararı verildi.

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