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İletişim Başkanı Altun paylaştı işte CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvuruları

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Bahar Kalkanı Harekatına katılmak için vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan gönüllü askerlik başvuruları ve destek mesajlarını paylaştı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları. Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" başlığı ile CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvuruları ve destek mesajlarını paylaştı.

'Askerime gönüllü kalkan olurum

Vatandaşların CİMER'e gönderdiği, başvurulardan bazıları şu şekilde:

-Cumhurbaşkanım ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum, İdlib'de savaşmaya. Sizden maaş istemiyorum. Benim eşime baktınız mı, annemi babamı ziyaret ettiniz mi yeterli. Cumhurbaşkanım sizden bunu istiyorum. Allah'ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin, arz ederim.

-Allah rızası için alın beni askere. Orada kardeşlerim şehit olurken, benim burada durmam kanıma dokunuyor. İdlib'e gönüllü olarak gitmek istiyorum. Allah rızası için gönderin beni. Sadece vatanıma hizmet edeyim.

-Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Elimden gelse ya da münasıp görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmemesi uğruna ölürüm. Adres bilgilerim sizde mevcut. 'Gel' dediğiniz anda kapıdayım.

-Gönüllü olarak askere gitmek istiyorum, yerimizde duramıyoruz.

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