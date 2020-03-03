İsmail Demir İdlib'te dengeleri değiştirecek haberi verdi! HİSAR bir haftaya sahada

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir İdlib'e harekat sürerken katıldığı bir televizyon programında, Hava savunma sistemi HİSAR'ın 1 haftaya sahaya inerek Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerini alacağını açıkladı.

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CNN Türk'e İdlib'e harekat sürerken savunma sanayindeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, "Yerli hava savunma sistemi HİSAR Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerini alacak. HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak." dedi.

Demir konuşmasına şöyle devam etti:

Hava savunma katmanlı bir sistem. Korkut sistemimiz devrede, şu anda sahada. O parçacıklı mühimmat atan ve biraz yakın hava savunması yapan. Ama büyük bir müjde olarak şunu söyleyebiliriz. Hisar A ve O sistemlerimiz inşallah sahada olacaklar. Bu operasyon sırasında inşallah bu hava savunma sistemimizin sahaya kurulduğunu önümüzdeki bir hafta içinde sahada görmek de başka bir müjde olacak. Bu da hava savunmamıza başka bir boyut ekleyecek. Onun için bu anlamda çaba gösteren ROKETSAN ve ASELSAN'a teşekkür ediyoruz. Sahada bu ürünlerimiz gücümüze güç katacak.

Demir İHA ve SİHA’larla ilgili ise şu bilgileri paylaştı;

Operasyona kalkan İHA’larımız buradan kalkıyor. Harekat merkezimize veri sağlayan bir mekan burası bütün amaç sahada Mehmetçiğimizin güçlü olması için gerekli desteği sağlamak.

Sürü SİHA’ların da AR’GE’si yapılıyor. GPS’ten bağımsız otonom çalışabilecek bu SİHA’lar. Türkiye bu anlamda bir ivme yakaladı ve bu ivme de en iyisi olmak bizim görevimiz.

Havadan havaya silahlarımız vardı onlardan biriyle düşürüldü Suriye’de düşürülen uçaklar.

İHA ve SİHA nasıl fark edilmedi?

Şu an TB2 İHA'larımız oldukça küçük, radar izleri de büyük değil. Bu önemli bir avantaj sağlıyor. Düşman unsurlarına onları görmeden yaklaşmamız mümkün. Uzaktan atışlarla bazı sistemleri tahrip ettiğimizi söylüyoruz. İHA'ların zaten görünürlüğü düşük, oradaki savunma sistemimizi İHA'larla vurduğumuz oldu. Bir anlamda avcıyı avladık. Biz ne yapsak şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bu milli teknoloji hamlesi, gelecekteki mücadelenin daha güçlü olması için bir çaba. Bütün milletimizin desteğini görüyoruz. Dualarımız askerimizle. İnşallah onlar da bu teknoloji sayesinde sahada çok güçlü olacaklar.

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Hava sahamızı alçak ve orta irtifalı füzelere karşı koruyacak olan yerli hava savunma sistemidir.

HİSAR A GENEL ÖZELLİKLERİ

HİSAR-A Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi sabit ve hareket halindeki birliklerin; Savaş Uçakları, Helikopterler, İnsansız Hava Araçları, Seyir Füzeleri, Havadan Karaya Füzelere karşı hava savunma görevini icra eder.



-Hedef tespit, teşhis, takip

-Dost düşman tanıma sistemi (IFF)

-Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

-Takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol

-Üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme

-Gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

-Konumlama ve yön bulma sistemi

-Zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti Nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma

-Balistik koruma





HİSAR-O GENEL ÖZELLİKLERİ



HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi sabit birlikler ile

kritik tesislerin:Savaş Uçakları, Helikopterler, İnsansız Hava Araçları, Seyir Füzeleri, Havadan Karaya Füzelere karşı hava savunma görevini icra eder.



-Batarya ve Tabur seviyesinde hava savunma görev planlaması

-Komuta Kontrol enformasyonunun yönetimi ve dağıtımı

-Entegre hava resmi üretimi

-Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

-Veri bağı ile ara safha güdüm

-Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

-Konumlama ve yön bulma

-Uzaktan komuta

-Telli/Telsiz haberleşme

-Link 1/Link 11B/Link 16 taktik data link ve JREAP üzerinden,

-Türk Hava/Kara/Deniz Kuvvetleri komuta kontrol unsurları ile koordinasyon içinde çalışma

-Elektro-Optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip

-Dost Düşman Tanıma (IFF)

-Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

-Çoklu-Hedef Çoklu-Radar füzyonu

-Gömülü simülasyon

-Cihaz İçi Test

-Etkin lojistik destek ve bakım