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Altını olanlar dikkat! Analistlerden kritik değerlendirmeler var

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 319,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 519 lira, cumhuriyet altını da 2.123 liradan satılıyor.

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Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 314,5 liradan tamamladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 319,1 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 519 lira, cumhuriyet altını da 2.123 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 1.596 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistlerden kritik değerlendirmeler

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkilerini azaltmak için merkez bankalarının faiz indirimine gideceği beklentisinin, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625 doların direnç, 1.575 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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