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Veysel Eroğlu için şehidin cenaze namazı 2 kez kılındı iddiası! İşin aslı başka

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AFYONKARAHİSAR'ın İdlib şehidi Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesiyle ilgili sosyal medyaya sansasyon yaratan bir iddia düştü. İddiaya göre Eski bakan Veysel Eroğlu geç kaldığı için şehidin cenazesi ikinci kez kılındı. Görüntüler cenaze namazının ikinci kez kılındığını doğrularken sebep farklı çıktı.

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İdlib'de hayatını kaybeden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreni gündeme  eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında ortaya atılan bir iddia ile geldi. Sosyal medyada dolaşan video görüntülerde imam şehidin cenaze namazını ikinci kez kıldıracağını anons ediyor. 

Bu görüntüler twittera 'Veysel Eroğlu geç kaldığı için ikinci kez cenaze namazı kılındı' diye servis edildi. Oysa işin aslı hiç de öyle değildi. Cenaze namazının ikinci kez kılınmasının 2 nedeni vardı.

Birinci sebep; Şehidin cenaze namazının ikinci kez kılınmasının sebebi 'silah arkadaşı olan devrelerinin' cenaze namazına yetişememesiydi. 
İkinci sebep; Cenaze namazının camiden çıkanlar beklenmeden kılınmasıydı. Bu sebeple bir çok kişi namaza katılamamıştı. 

Görüntüler de bunu doğrular nitelikte. Cenaze namazına şehidin devrelerinin katılacağını öğrenen kayın pederi onları karşılamaya gidiyor. Bu sırada cenaze namazı kılınıyor. Kayınpeder şehidin silah arkadaşlarını alana getirince imam 'son görevlerini' yapabilsinler diye onlar için ikinci kez cenaze namazı kıldıracağını anons ediyor.  İmam da cemaatten geri gidip şehidin devrelerine yer açmalarını istiyor. Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'e son görevlerini yapmak isteyen şehidin devreleri ön safta yer alıyorlar. Gündeme düşen görüntülerde Veysel Eroğlu da şehitin devrelerini ön kısma alıyor ve kendisi kenara çekiliyor. 

Veysel Eroğlu : Silah arkadaşları yetişemedi

Veysel Eroğlu da iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şehidin akrabaları ve devre arkadaşlarının namaza yetişemediğini belirten Veysel Eroğlu 'cenaze namazının benim isteğimle tekrar kılındığı haberi yalandır' dedi. 

İşte Veysel Eroğlu'nun yazdıkları:

Afyon milletvekili : Biz cenaze namazı kılmak için...
Cenaze namazının ikinci kez kılınmasına ilişkin AK parti Afyon milletvekili Ali Özkaya ise şahit olduklarını şöyle aktardı:

Afyonlular : Camii cemaati çıkmadan kılındı
Sosyal medyada gündem olan görüntüler için şehit cenazesinde bulunanlar da şu bilgileri verdi:

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