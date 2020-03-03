İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti! Dikkat çeken detay
AKDENİZ'e giden Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken gemideki bir detay dikkat çekiciydi.
Türkiye ile Rusya arasında İdlib gerilimi devam ederken, Rusya'nın savaş gemileri boğazdan geçiyor. Son olarak Rusya Donanmasına bağlı savaş gemisi olan 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi dün akşam saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
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Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü.
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Geminin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi yakın takipte bulunarak savaş gemisine eşlik etti.
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misine eşlik etti. Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı görüldü.
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