İstanbul Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti! Dikkat çeken detay

Türkiye ile Rusya arasında İdlib gerilimi devam ederken, Rusya'nın savaş gemileri boğazdan geçiyor. Son olarak Rusya Donanmasına bağlı savaş gemisi olan 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi dün akşam saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.