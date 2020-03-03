Niğde'de böbreğinden çıkarılan taş parçaları görenleri hayrete düşürdü

NİĞDE'de tek böbreğiyle yaşamını sürdüren Bayram Güngör, kritik bir ameliyat oldu. Böbreğinden 7 santimetre büyüklüğündeki taşlar ameliyatla kırılarak çıkarıldı. 44 yaşındaki Bayram Güngör başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

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Niğde’de tek böbreği ile yaşayan 44 yaşındaki Bayram Güngör’ün böbreğinden 95 taş çıkarıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Bayram Güngör’ün böbreğinde çok sayıda taş tespit edildi. Üroloji Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun’un yaptığı kapalı böbrek taşı ameliyatı ile hastanın böbreğini dolduran en büyüğü 7 santimetre çapındaki taşlar kırılarak, tek tek çıkarıldı.

7 santimden büyük taşlar kırılarak çıkarıldı

Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise, "Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek seviyeye gelmiş durumda. Bu hastamızın diğer böbreği çalışmıyordu. Bu taşlar bu halde kalsaydı ameliyat olsa bile diyalizlik hale gelecekti. Bu nedenle hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Biz de artık gerekli tedaviyi burada yaparak, hastamızı sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.

Taşları hatıra olarak saklayacak

Hasta Bayram Güngör de ameliyat sonrası kendisini çok rahat hissettiğini ifade ettikten sonra şu cümleleri kullandı, " Bu taşları saklayacağım. Bana hatıra kalacak. Daha önce döktüklerimin 20 katı fazla. Şu an çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim" dedi.