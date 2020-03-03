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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İdlib eleştirisi! Vatan toprağı mı?

CHP Merkez Yürütme Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. İdlib'in vatan toprağı olmadığını ifade eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu Çanakkale ile İdlib'in eşit tutulmasını yanlış buldu. 

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Toplantının ana gündemini ise Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeler oluşturdu.Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Atatürk Çanakkale’de 'Ben sizlere ölmeyi emrediyorum' diyordu. Biz bu şehitleri Çanakkale’de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." açıklamasına yanıt verdi.

İdlib vatan toprağı mı

Kılıçdaroğlu, "Atatürk o emri verirken vatan toprağındaydı. Ordusunun başındaydı ve ülkesini savunuyordu. Vatan toprağı için ölünür. Sen kimi savunuyorsun? İdlib vatan toprağı mı?” ifadelerini kullandıktan sonra “Şimdi de Çanakkale ile İdlib’i bir tutuyorlar” dedi

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