Ümit Karan'dan Niko Kovac iddiası

Beyaz TV yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile anlaştığını iddia etti.

Abone ol

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta yedek kulübesinde takımın başında yer alacak.

Sarı-lacivertli takımda yeni hoca çalışmaları sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığını iddia etti.

"Fenerbahçe Alman ekolü istiyor"

Karan, "Geçen hafta bir bilgi geldi. Onu ciddiye almadım. Fenerbahçe'ye çok yakın bir insan. Bugün ismini söylediler. Niko Kovac ile büyük ihtimalle anlaşıyorlar. Hırvat ama Alman kökenli. Alman ekolu istiyor Fenerbahçe. Gerçekten önemli bir bilgi" dedi.

3 kupa birden kaldırdı

48 yaşındaki teknik adam, Hırvatistan U21, Hırvatistan A Milli Takımı, Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'i çalıştırdı. Kovac, Bayern Münih'te 3 kupa birden kaldırmasına rağmen Alman ekibiyle yolları ayrılmıştı.