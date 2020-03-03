HABER /  FENERBAHÇE
ADV Hummel özel indirimlerinden siz de yararlanın

Ümit Karan'dan Niko Kovac iddiası

Beyaz TV yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile anlaştığını iddia etti.

Abone ol

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta yedek kulübesinde takımın başında yer alacak.

Sarı-lacivertli takımda yeni hoca çalışmaları sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığını iddia etti.

"Fenerbahçe Alman ekolü istiyor"
Karan, "Geçen hafta bir bilgi geldi. Onu ciddiye almadım. Fenerbahçe'ye çok yakın bir insan. Bugün ismini söylediler. Niko Kovac ile büyük ihtimalle anlaşıyorlar. Hırvat ama Alman kökenli. Alman ekolu istiyor Fenerbahçe. Gerçekten önemli bir bilgi" dedi.

3 kupa birden kaldırdı
48 yaşındaki teknik adam, Hırvatistan U21, Hırvatistan A Milli Takımı, Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'i çalıştırdı. Kovac, Bayern Münih'te 3 kupa birden kaldırmasına rağmen Alman ekibiyle yolları ayrılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Esed'in bir uçağını daha düşürdük Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama
İsmail Demir İdlib'te dengeleri değiştirecek haberi verdi! HİSAR bir haftaya sahada
Veysel Eroğlu için şehidin cenaze namazı 2 kez kılındı iddiası! İşin aslı başka
Orta Doğu'da en çok silahlanan ülkeler önemli uyarı geldi
Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Heike Maas'a çok sert göçmen tepkisi
Devlet Bahçeli'den İdlib sözleri: Mevziye girerim nasip olursa şehit olurum
ÖNCEKİ HABERLER
Son rakamı Numan Kurtulmuş açıkladı 2 bin 986 Esed askeri öldürüldü
Emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek kaç para?
Niğde'de böbreğinden çıkarılan taş parçaları görenleri hayrete düşürdü
Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz istihbarat subayıyla ilgili karar verildi
Yeşilay Haftası nedir Yeşilay Haftası şiirleri kısa 2 kıtalık
Mine Tugay öldü mü Zalim İstanbul'dan neden ayrıldı?
Yorumlar