İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

İRAN 'dan korkutan bir son dakika koronavirüs haberi geldi. Çin'den yayılan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs resmen İran'ı vurdu. 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.

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İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Koronavirüs 66 can aldı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum, Gilan eyaletlerinde rastlandığını söylemişti.

523 yeni vaka

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, devlet televizyonundan yaptığı son bilgilendirmede ülkede bugün itibarıyla 523 yeni vaka saptandığını ve 12 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylece hastalananların toplam sayısının 1501'e ve ölenlerin sayısının 66'ya çıktığını söyledi.

291 kişi iyileşerek, taburcu edildi

Reisi, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 291 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını kaydetti.

Tahran'da tedbirler artırılıyor

Bu arada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor.Belediye çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçleri de İnkılap Caddesi'nde bu çalışmalara destek veriyor.Yetkililer, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısında bulunuyor.

Hamaney'in danışmanı öldü

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in corona virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. İran'da ilk kez corona virüsten üst düzey bir yetkili ölmüş oldu.

Sağlık Bakan yardımcısından, vekillere hepsine virüs bulaştı

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.