Türkiye koronovirüs şüphesi yaşıyor! Dünyada ölümler çok arttı
TÜRKİYE'de koronavirüs şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı. Son dakika haberi Muğla, Konya ve Sivas'tan geldi. İran'da ise koronavirüs covid 19 milletvekillerine sıçradı. İran'da 11 kişinin daha virüsten öldüğü açıklanırken toplam ölü sayısı 77'ye yükseldi. Virüs yeni bir ülkeye daha geçiş yaptı. İşte korona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri.
Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmamıştı. Muğla Konya ve Sivas'tan gelen son dakika haber endişe yarattı. Milas- Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen İrfan D. isimli kişi 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Fransız vatandaşı olan İrfan D. corona şüphesi ile nakledildiği Milas 75.Yıl Milas Devlet Hastanesinde karantinaya alındı. Hasta özel bir odada müşahade altında tutulurken, test sonuçları bekleniyor. Ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "içimizde virüs taşıyanlar olabilir' demişti.
Konya'da korona virüs şüphesi : Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. S.İ.'nin 'koronavirüs' olup, olmadığı yapılan tetkik sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi.
Sivas'ta virüs şüphesi korkuttu Valilik açıklama yaptı
Sivas'ta da Afganistan uyruklu 29 yaşındaki Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetiyle valiliğe gidip yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sultani'nin corona virüsü şüphelisi olduğu haberleri yayıldı. Sivas Valiliği de virüs şüphesi haberleri üzerine şu açıklamayı yaptı:
-"Anılan Afganistan vatandaşı göçmen şahıs, yaklaşık 4 yıldır ilimizde ikamet etmektedir ve salgın hastalığın başladığı ülke ve bölgelerde, salgının başladığı tarihlerde kesinlikle bulunmamıştır. Şahıs olağan ve mevsimsel grip nezle belirtileri göstermektedir. Bakanlık emirleri gereğince, özellikle düzensiz göçmenler, kamu sağlığı ve yararı gözetilerek, 2 hafta süreyle müşahede altında tutulmaktadır. Hastane acil ve ilgili birimlerindeki personelin kıyafetleri, Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla, tüm dünyada yürütülen standart bir uygulamanın gereğidir. Ülkemizde, ilimizde, kayıtlara geçmiş herhangi bir corona virüs vakası tespit edilmemiş olup, hiçbir vatandaşımız veya düzensiz göçmende de teşhisi bulunmamaktadır."
İran'da ölenlerin sayısı hızla artıyor
Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İran'da 11 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi. Sadece bir günde 500'den fazla yeni vakanın tespit edilmesiyle ülke çapında enfekte olmuş kişi sayısı da 2 bin 336'ya yükseldi.