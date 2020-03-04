Türkiye koronovirüs şüphesi yaşıyor! Dünyada ölümler çok arttı

Sivas'ta virüs şüphesi korkuttu Valilik açıklama yaptı

Sivas'ta da Afganistan uyruklu 29 yaşındaki Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetiyle valiliğe gidip yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sultani'nin corona virüsü şüphelisi olduğu haberleri yayıldı. Sivas Valiliği de virüs şüphesi haberleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

-"Anılan Afganistan vatandaşı göçmen şahıs, yaklaşık 4 yıldır ilimizde ikamet etmektedir ve salgın hastalığın başladığı ülke ve bölgelerde, salgının başladığı tarihlerde kesinlikle bulunmamıştır. Şahıs olağan ve mevsimsel grip nezle belirtileri göstermektedir. Bakanlık emirleri gereğince, özellikle düzensiz göçmenler, kamu sağlığı ve yararı gözetilerek, 2 hafta süreyle müşahede altında tutulmaktadır. Hastane acil ve ilgili birimlerindeki personelin kıyafetleri, Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla, tüm dünyada yürütülen standart bir uygulamanın gereğidir. Ülkemizde, ilimizde, kayıtlara geçmiş herhangi bir corona virüs vakası tespit edilmemiş olup, hiçbir vatandaşımız veya düzensiz göçmende de teşhisi bulunmamaktadır."