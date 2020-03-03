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Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük konusunda Hikmet Karaman'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

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Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı.

1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.

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