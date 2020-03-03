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MSB Bahar Kalkanı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarını paylaştı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, İdlib'de verdiğimiz şehitlerin ardından Esad rejim güçlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarını Twitter hesabından paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/Çok namlulu roketatar, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" denildi.

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