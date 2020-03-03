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Çatışma nasıl önlenecek? Kremlin'den Türk-Rus savaşı açıklaması!

RUSYA ve Türkiye'nin İdlib'de doğrudan birbirleriyle çatışma riski ile ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, orduların yakın teması ve diyaloğu sayesinde en aza indirgeyebileceklerini umduklarını söyledi.

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İdlib'de son dönemde yükselen tansiyon zirve yaptı. 34 şehit verilen Esad güçlerinin hava saldırısı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı hızla devam ederken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı zirveye kitlenmiş durumda.

Türk-Rus orduları arasında çatışma riski

Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeyle ilgili haberler art arda gelirken gazeteciler, basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Peskov'a Rus ve Türk askerlerinin İdlib'de birbirlerine çok yakın mesafede bulunması nedeniyle Rusya ile Türkiye arasında doğrudan çatışma riskinin ne kadar yüksek olduğunu sordu.

Kremlin'den açıklama

Rusya’nın Suriye’de Türkiye ile doğrudan çatışmaya girme riskini azaltma umudu olduğunu dile getiren Peskov, hem Türkiye hem de Rusya askerlerinin İdlib bölgesinde çok yakın olduğunu söyledi.

Peskov, “Biz Türkiye ile doğrudan çatışma riskini tamamen en aza indirmeyi başarabileceğimizi umuyoruz, bunu da iki ülke ordusu arasındaki yakın iletişim aracılığıyla yapacağız” dedi.

Erdoğan ve Putin buluşuyor

Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’da bir araya geleceğini dile getiren Peskov, Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de olduğu ayrı bir zirvenin gerçekleşebileceğini duyurdu.

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