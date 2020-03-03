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Muğla Milas'ta corona virüs şüphelisi karantinaya alındı

TÜRKİYE'de corona virüs şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı. Son dakika haberi Muğla'dan geldi. İran'da ise koronavirüs covid 19 milletvekillerine sıçradı. Virüs yeni bir ülkeye daha geçiş yaptı. İşte korona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri.

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Türkiye'de bugüne kada korona virüs vakasına rastlanmamıştı. Muğla'dan gelen son dakika haber endişe yarattı. Milas- Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen İrfan D. isimli kişi 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Fransız vatandaşı olan İrfan D. corona şüphesi ile nakledildiği Milas 75.Yil Milas Devlet Hastanesinde karantinaya alındı. Hasta özel bir odada müşahade altında tutulurken, test sonuçları bekleniyor. Ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor.  Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konu ile ilgili öğleden sonra bir açıklama yapması bekleniyor.

Virüs yeni bir ülkeye daha geçti
Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında Covid-19 bulunduğunu açıkladı. Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

 

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