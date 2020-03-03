İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye'nin çabalarını destekliyoruz

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz" dedi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz" dedi.

"Sorumluluk rejim ve Rusya'da''

Raab, "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır" ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan, "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur." diye konuştu.