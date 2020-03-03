Meclis'te partisinin grup toplantısında son dakika açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki çatışmalarla ilgili, "Komşuda savaş istemiyoruz. Kim sana Ortadoğu'ya gir dedi?" diye konuştu.

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Saat 15.00'de TBMM'de gerçekleşecek gizli İdlib oturumu öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin "Onlar gelip vururlar, kendisi ayaklarına koşar. Benim askerimi vuran kim olursa olsun benim düşmanımdır." tepkisini gösterdi.

"Duyunca kanım dondu" sözleriyle Erdoğan'ın açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu'dan konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemizde savaş istemiyoruz"

- Kendi bölgemizde savaş istemiyoruz. Bizim askerlerimiz, 1 mehmetçiğin tek tırnağı bile Suriye'den daha önemlidir dedik. Bizi Suriye'deki kanlı batağa çekmeye yönelik her türlü adıma yönelik soğuk kanlı olmalıyız.

"Sana ne Ortadoğu'dan?"

- Sana Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını kim verdi. Çık bunu miletin önünde açıkla. Türkiye'nin Orta Doğuda görevi var diyor. Eş başkanlarından biriyiz biz diyor. Sen git önce ülkenle uğraş. Sana ne Ortadoğu'dan? Neden başkalarının laflarına göre görev alıyorsun? Kim seni yönlendirdi? Kim Orta Doğu'ya gir dedi? Erdoğan cevabını veriyor, ''Ya biz ÖSO'yu ey Amerika seninle beraber kurduk ya bunun adını da Obama ile kurduk'' diyor. Erdoğan kendisi itiraf ediyor bunu.

Sen niye Amerika'nın işiyle Özgür Suriye Ordusu'nu kurarsın.

"Ne kadar sorumsuz davranıyor"

- Meclise oturalım ve konuşalım diyoruz. Onlarca şehidi varken TBMM'nin hızla toplanmaması düşünülemez. Üçüncü gün sayın Erdoğan İstanbul'da bir toplantı yaptı. İlk kez çıkıyor. 33 şehidimiz var ilk kez konuşma yapacak. Ekonomiden bahsetti, başarılarından bahsetti bir sürü şeyden bahsetti. Tabii dOğal olarak bir de benden bahsetti. Dinlerken bir kez daha fark ettim biz neden sorumlu, o ne kadar sorumsuz davranıyor. Kılıçdaroğlu beni aramadı diyor. Kardeşim sen arayacaksın bilgi vereceksin. Bu neyi gösteriyor Cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa ülkeyi yönetemez.

"Şehitler tepesi boş kalmayacak" tartışması

- Daha şehitlerimizin cenazesini toprağa vermemişiz sen bari bir baş sağlığı dile. Şehitlerimizin sayısını bile yanlış söyledi. Şehitler tepesi boş kalmayacak diye bir açıklama yaptı. Şehitler tepesi zaten boş değil ki o tepede yüz binlerce şehit var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki 'Neden ben daha fazla şehit vermiyorum' diyor. Ya insan da biraz vicdan olur. O gece on binlerce anne uyumadı. O gece bu memleketin Cumhurbaşkanı yoktu. Arayıp ne olacağını izah edeceksin. Bir cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa ülkeyi yönetemez. Devletin sigortası yok koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin...

Konuşmayı duyunca kanım dondu. Bu nasıl vicdansızlıktır. Bu nasıl bir sorumsuzluktur.

- 'Şehitler tepesi asla boş kalmayacak' diyor. İnsanda birazcık vicdan olur. O gece onbinlerce anne uyumadı. Çocukları Suriye'de olan, Irak'ta olan onbinlerce askerin annesi o gece uyumadı, onbinlerce baba o gece sabaha kadar uyumadı. Binlece gelin uyumadı. 'Asker yolu gözlerim' diye bir türkü var. Bunlar asker yolu gözlemenin ne demek olduğunu acaba biliyorlar mı? Ama o gece bu memleketin Cumhurbaşkanı yoktu. O gece bu memleketin bakanları yoktu, özellile de Milli Savunma bakanı yoktu. Genelkurmay Başkanı yoktu. Neredeydiniz o gece? O gece sadece Hatay Valisi vardı. Ben bunları söylemeyeceğim de kahramanlık edebiyatı mı yapacağım?"

Erdoğan-Putin zirvesi

- Bunlar mı vatansever, bunlar mı Türkiye'nin çıkarını savunacakalar. Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye'yi düzlüğe çıkaramazlar. Putin'e telefon eder, Merkel'e telefon eder, Trump'a telefon eder. Ben niye onların ayağına gideyim? Topuğunuz sıkıştığında Putin'e koşuyorsunuz.

Onlar gelip vururlar, kendisi ayaklarına koşar. Benim askerimi vuran kim olursa olsun benim düşmanımdır.

"Onları yollasana şehitler tepesine"

- Zenginlere Sevda Tepesi, gariban çocuklara şehitler tepesi. Kahramanlık yapacağına sen gitsene! Hangi milletvekilinin, para babasının çocuğu İdlib'de? Saray sosyetesinin çocukları orada mı, herkes bedelli askerlik yaptı. Herkes eşit şartlarda askerlik yapacak kardeşim. Zenginin çocuğu ayrı, bakanın milletvekilinin çocuğu ayrı. Ben bunu kabul etmiyorum. Erdoğan'ın gittiği her yerde kefenle karşılayanlar vardı. 'Öl de ölelim' diyenler vardı. Onları yollasana şehitler tepesine. En acısı da Erdoğan'ın ÖSO'yu Kuvayı Milliye'ye benzetmesidir. Kendi ülkesi için savaşan para alır mı? Sen nasıl ÖSO ile Kuvayı Milliye'yi bir tutarsın. Paralarını alamazlarsa bir gün durmazlar.