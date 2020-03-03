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44'üncü UEFA kongresi Amsterdam'da yapıldı TFF'de yer aldı

UEFA'nın düzenlediği 44'üncü kongre Amsterdam'da gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da katıldığı kongrede, UEFA yönetim kurulu üyeliği için de oylama yapıldı.

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44'üncü UEFA Kongresi, üye federasyonların başkan ve yöneticilerinin katılımı ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirildi.

Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleşen kongreye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Kongrede katılımcılarının oylarıyla Almanya Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Yardımcısı Rainer Koch, 1 yıllığına UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet ise üç yıllığına FIFA Konseyi üyeliğine seçildi.

Ayrıca UEFA statülerindeki değişiklikler kabul edilirken, uluslararası müsabakaların statüsü ve takvimi de konuşuldu. Bir sonraki UEFA Kongresi, Belarus'un başkenti Minsk'te yapılacak.

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