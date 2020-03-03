Silivri açıklarında lüks yatta yangın! 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı

SİLİVRİ açıklarında lüks yatta çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki gemiler yaptı. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Yanarak battı

Yanarak batan lüks yatta 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Yatta ölenlerin Engin A. ve Abdurrahman Ş. olduğu bildirildi. Yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar sahile getirilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirilen cenazeler ise cenaze araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.