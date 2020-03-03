Nuray Sayarı kimdir kaç yaşında eşi Aşkın Sayarı kimdir?

Ünlü astrolog Nuray Sayarı Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında eşi Aşkın Sayarı hakkında şok açıklamalar yaptı. 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan öldüresiye dayak yediğini söyleyen Nuray Sayarı, eşim beni genç ve evli bir kadınla yıllardır aldatıyor dedi.

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Ünlü astrolog Nuray Sayarı yaptığı açıklamalar ile bir anda magazin basınının gündemine tırmandı. Aşık oldum çok küçü yaşta evlendim dediği 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı hakkında olay açıklamalar yapan Nuray Sayarı hayati tehlikem var eşim tarafında ölümle tehdit ediliyorum diyerek Erdoğan'dan yardım istedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına katılan ve burç yorumları yapan Nuray Sayarı sesinin neden kısık olduğunu anlatırken bir anda evliliği hakkındaki tüm gerçekleri ve aldatıldığı eşine boşanma davası açtığını söyledi.

İşte Sayarı'nın olay açıklamaları..

Zor bir süreçten geçiyorum evlenmek boşanmak Allah'ın emri. Çok sevdim eşimi çok çirkin durumlar yaşadım. Eşim evli bir hanımla birlikte. Ben çok hayal kırıklığı yaşadım. 31 yıllık evliliğimi noktalıyorum. Sizlerden hiçbir sey saklamadım.

Olay aldatılmak değil evladımın sarsılmış olması. Çünkü eşim evli barklı kadınla çocuğu aynı ortama sokmuş. Ve 13 yaşındaki oğlum şu anda psikoljik yardım alıyor.

Kimseden gizlim saklım yok. Eşimle şu an birlikte olan hanımefendi 2015 yılında eşiyle birlikte evimize geldiler. Hanımefendiye yalvardım lütfen hayatımızdan çık diye. Gizli gizli tatil yaptılar farklı şehirlerde gezdiler.

Bodrum'da yazlığımıza geliyordu Filiz Hanım, kocası gencecik adam evli, kadın 81 doğumlu. Ben yıllardır peşlerindeyim. Mesajlarını fotoğraflarını gördüm. Ben kocamı çok sevdim. Ben Aşkın'ı affettim Allah'a havale ettim. 9 Mart'ta boşanıyoruz.

Eşim tarafından defalarca şiddete maruz kaldım. Can tehlikesi taşıyorum yalvarıyorum ben ölürsem çocuklarım kime emanet olacak? Tehdit ediliyorum. Evimde bile oturamıyorum. Dayak yemekten bıktım.

Lütfen koruma altına alın beni. Zorba bir adamla evliyim bunu komşularım da çok iyi bilir. 7 yıl dayak yedim. Ama çok sevdim. O benim kazançlarımı çocuklarımın rızkını başka kadınlarla yedi.

Peki can güvenliğim yok diyen Nuray Sayarı kimdir?

Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nuray Sayarı, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Kahireli’dir, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı.

Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi var. Nuray Sayarı’nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başladı.

Astroloji ve tarot bilimi ile ilgilenmekte olan Nuray Sayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa’nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırdı.

Nuray Sayarı, İş adamı Aşkın Sayarı ile 1988 yılında evlendi. Doğuş Sayarı (d.1988) ve Ogan Sayarı (d.2006) adında olmak üzere iki oğlu var.