Ünlü Astrolog Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı'nın yasak aşkını ifşa etti!

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına katılan ve burç yorumları yapan Nuray Sayarı sesinin neden kısık olduğunu anlatırken bir anda evliliği hakkındaki tüm gerçekleri ve aldatıldığı eşine boşanma davası açtığını söyledi.

İşte Sayarı'nın olay açıklamaları..