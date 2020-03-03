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Van'da terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütünün sığınakları tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

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Van'ın Başkale İlçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen başarılı terör operasyonunda tespit edilen sığınaklarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi. 

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında, 3 Mart günü, 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş Emrah Ceylan (2020-36)' adı verilen operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda, 2 kalaşnikof tüfek, av tüfeği, 11 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 20 el bombası fünyesi ile çok sayıda mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri yerinde imha edildi. 

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