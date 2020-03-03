İBB Halk Market ve Halk Lokantaları açacak! İmamoğlu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Süt'ün yanı sıra Halk Market ve Halk Lokantaları olmak üzere iki yeni hizmete başlayacaklarını açıkladı.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 5 ay önce hayata geçirilen "Halk Süt" projesinde çalışanlarla bir araya geldi.

Şu anda günde 100 bin çocuğa süt ulaştırdığı belirtilen projede görev alan kadın ve ulaştırma görevlilerine "yardım melekleri" olarak seslenen İmamoğlu, "Sizlerle yüz bin çocuğa dokunuyoruz. Yüz bin çocuğa dokunmakla kalmıyorsunuz, yüz bin annenin mutlu olmasına sebep oluyorsunuz. Yüz bin annenin yanı sıra, onun yakın çevresine umut veriyorsunuz" diye konuştu.

"Bazıları meydanlarda bizi 'Ti'ye alır..."

Beylikdüzü'ndeki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) binasında yaptığı konuşmada, "Bazı işler başlangıçta küçük görünür, bazıları meydanlarda bizi 'Ti'ye alır, dalga geçer ama aslında onların tahmin edemeyeceği seviyede; kalbi büyük, hacmi büyük ve duygusu çok büyük işlerdir bunlar. Bu iş, konuşulan büyük projelerin çok üstündedir" ifadesinde bulundu.

"Halk Market'ler açacağız"

İmamoğlu, yakın zamanda İstanbul'un bir çok noktasında 'Halk Market'ler açacaklarını ve bu marketlerde ihtiyaç sahiplerinin belediyenin verdiği kartlarla alışveriş yapabileceklerini belirtti.

Aynı zamanda satın da alabileceklerini söyleyen İmamoğlu, "Hiç hissettirmeden, veren elin alan eli görmediği bir biçimde sağlıklı gıdaya eriştikleri Halk Marketler'i harekete geçireceğiz" dedi.

"Halk Lokantaları açılacak"

Öte yandan İmamoğlu, "Bu şehirde, 'Param yok, sağlıklı beslenemiyorum' diyen, başta öğrencilerimize, asgari ücretli çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan düşük ücretli vatandaşlarımıza, 'Halk Lokantaları'mızı hizmete geçireceğiz. Bu şehrin yoksulluğuyla, dayanıklı bir şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.