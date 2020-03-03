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Uyanık Konyalı mültecilerin arasına karıştı Yunan polisinden dayak yiyip geri döndü

YUNANİSTAN sınırını mültecilerle birlikte geçmek isteyen Konyalı bir vatandaş Yunan polisinin şiddetine maruz kaldı. Kafasına copla vurulan vatandaşın kafasına 10 dikiş atıldı.

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Türkiye’nin kapıları açmasının ardından mülteciler sınıra dayandı.Çocuk, kadın ve ailelerden oluşan mülteciler, kimi zaman jiletli tel örgüleri aşarak, kimi zamansa iki ülke arasında doğal sınır hattını oluşturan Meriç Nehri’ni yüzerek veya botlarla geçmeye çalışıyor. Sınırı geçmeyi başaran mülteciler ise Yunan polisinin orantısız müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyor.Bu orantısız saldırıya maruz kalanlardan biri de Konyalı oldu.

Küt pat pat sıktılar

Mültecilerin arasına karışarak sınırı geçen vatandaş, "İçeri girdim Yunan polisi yakaladı. 'Tellerden çıkın' dediler ben çıkamadım. Ondan sonra copla, sopalarla, silahlarla küt pat pat sıktılar." diyerek kafasına 10 dikiş atıldığını belirtti.

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