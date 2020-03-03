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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İdlib açıklaması: Mücadeleyi bırakacak değiliz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esad'ın askerimize yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı sürerken İdlib ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Lavrov "Avrupa'nın mülteci krizini çözmek için terörle mücadeleyi bırakacak değiliz" dedi.

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Esad'ın alçak saldırısı sonrası Türkiye ve Rusya arasında krizin tırmandığı nokta olan İdlib’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. TSK, bugün Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürürken, Moskova kanadından bölgeyle ilgili yeni açıklamalar geldi.

İlk olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiyalı mevkidaşıyla Helsinki’de yaptığı görüşmede konuya değindi. Lavrov, gazetecilerin Türkiye’nin sınırı açmasıyla ilgili sorusu üzerine, Avrupa’nın mülteci krizini çözmesi için Rusya’nın terörle mücadeleden vazgeçemeyeceğini söyledi.

‘2020’de 35 bin mülteci geçti' 

Lavrov’un sözlerinin hemen ardından Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. 2020’nin başından bu yana Suriye-Türkiye sınırından en fazla 35 bin mültecinin geçtiğini öne süren bakanlık, Batılı ülkelerin sayıyı çarpıtarak fazla gösterdiğini savundu.

Bakanlık, İdlib’deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişinin de Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında olduğunu ifade etti.

Reuters’ın haberine göre Birleşmiş Milletler, Aralık ayından bu yana 1 milyonu aşkın insanın Türkiye’nin güney sınırında yer değiştirdiğini belirtiyor.

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