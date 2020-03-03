Göğüs ağrınız her zaman kalp krizi anlamına gelmez! Perikardit olabilirsiniz

Perikardit rahatsızlığı, kalbi çevreleyen ve çift duvarlı bir kese olan perikardın iltihaplanması anlamına gelir. Kalp kası iltihaplanması olarak da bilinir.

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Akut veya kronik kalp zarı hastalığı, kalp zarının içindeki boşlukta aşırı sıvı

toplanması (perikardiyal efüzyon), kalbin işlevini engelleyecek kalp sıkışması, kalp zarının sertleşmesi, nadir olarak da doğuştan kalp zarı bozukluğu ve kalp zarı kitleleri gibi çok geniş bir hastalık grubudur. Perikardit çoğunlukla 20-50 yaş arasındaki erkeklerde, nadiren de kadınlarda görülür. Medline Acil Sağlık Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay perikardit hastalığı ile ilgili detayları aktardı.

Perikardit belirtileri kalp krizine benziyor

Perikardit hastalarında görülen en sık şikayet göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı keskin ve bıçak saplanır gibi, perikardit hastalarında oturur pozisyonda veya öne doğru eğilince azalırken, yatar pozisyonda ,öksürürken, yutkunurken ve derin nefes alırken artar. Hatta bazı hastaların, kalp zarı sürtünme sesini duyduğu belirtilmiştir. Ayrıca bazen hastada ateş gözlemlenir. Diğer belirtileri ise halsizlik, nefes almada zorluk, öksürük,

bacak, ayak bileklerinde şişlik ve çarpıntıdır, bu da kalbin çok hızlı çarpmasından kaynaklanmaktadır.



Ağrı göğüs ve omuzda görülür

Akut perikardit ağrısı genellikle göğsün ortasında veya sol tarafındadır, omuzlarda da ağrı olabilir. Ayaktayken veya hasta öne eğildiğinde acı hafifler, yatma pozisyonunda ve derin nefes alırken daha da artar.



Nasıl tedavi edilir?

Ani başlayan(Akut) perikarditte ağrı kesiciler ve nedenine yönelik antibakterial veya antifungal ilaçlar kullanılır. Ancak ağrı şiddetliyse kalp sıkışmış olarak değerlendirilir ve perikardiyumdaki fazla sıvıyı çekmek için kateter adı verilen bir iğne veya tüp, göğüs duvarına takılır. Böylece hastanın kalbindeki baskı azalır. Bu cerrahi işleme perikardiyosentez denilmektedir. İlerleyen durumlarda hastanın tedavisi sırasında

hastanede kalması gerekebilir, genellikle akut perikarditin tedavisi 1-3 hafta, kronik perikarditinki ise birkaç ay sürebilir.