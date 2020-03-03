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Muğla'da Çizgi roman sanatının emektarı Abdullah Turhan hayatını kaybetti

MUĞLA'da, Türk çizgi roman sanatının duayen ismi Abdullah Turhan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı Kara Murat romanıyla büyüyen onlarca insanı gözyaşlarıyla geride bıraktı.

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Muğla'da, bir süredir tedavi gördüğü hastanede Türk çizgi roman sanatının usta ismi, 'Kara Murat' ve 'Tolga'nın çizeri Abdullah Turhan 87 yaşında yaşamını yitirdi, Datça ilçesinde toprağa verildi.

Datça ilçesinde yaşayan, iki çocuk babası Abdullah Turhan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Marmaris Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Turhan, tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabalarına rağmen dün saat 12.30 sıralarında, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Çizgi roman kahramanları 'Kara Murat' ve 'Tolga'ya hayat veren Abdullah Turan için bugün öğlen Datça'nın Mesudiye Mahallesi Avlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turhan'ın 55 ve 58 yaşlarındaki çocukları Şenol Turhan, Turan Turhan'ın  yanı sıra, sevenleri ve yakınları katıldı. Turan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Mesudiye Mahallesi Bahçearası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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