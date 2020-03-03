HABER /  SPOR
ADV Hummel özel indirimlerinden siz de yararlanın

Fury ile Wilder bir kez daha kozlarını paylaşacak

Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemeri için mücadele eden Tyson Fury ve Deontay Wilder, üçüncü kez birlikte ringe çıkacak. Son olarak 23 Şubat'ta rakibine teknik nakavt olan Wilder, bir maç talebinde daha bulundu. İki boksör ağır siklet kemeri için tekrar mücadele edecek.

Abone ol

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi
(WBC) ağır sıklet kemeri için 3. defa karşılaşacak. İki boksör, 2 Aralık 2018'de berabere biten ilk ve 23 Şubat'ta Fury'nin 7. rauntta teknik nakavtla kazandığı ikinci müsabakadan sonra, bir kez daha ringe çıkacak.

Fury'nin menajerlerinden Bob Arum, üçüncü müsabakanın gerçekleştirileceğini ABD basınına doğruladı. Wilder'ın, anlaşmalarında yer alan, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir." maddesini devreye soktuğunu belirten Arum, "Şimdilik 18 Temmuz'un en uygun tarih olduğuna dair Wilder'ın takımıyla uzlaştık." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Fury'nin kariyerinde 30 galibiyet, 1 beraberlik bulunuyor. 44 maçta 42 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 34 yaşındaki Wilder ise kariyerinin ilk yenilgisini Tyson Fury'ye karşı aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor'la Fenerbahçe kupada kapışacak! İşte muhtemel 11'ler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İdlib açıklaması: Mücadeleyi bırakacak değiliz
Esed'in pilotlarını Türk F-16'ları korkusu sardı korkunun itirafı telsizde
TBMM İdlib oturumu başladı! Konuşulanlar 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalacak
Uyanık Konyalı mültecilerin arasına karıştı Yunan polisinden dayak yiyip geri döndü
Süleyman Soylu açıkladı! Sıkıyönetim ilan edilmiştir bizim sabrımız kalmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Kurbanbayramı tarihi 2020 takvim kaç gün tatil?
Nürnberg'den Frey açıklaması: Bonservisini almak istiyoruz
Reyting polemiği! Ahmet Hakan'dan 'kuyruklu yalan' diyen Altaylı'ya yanıt!
İBB müze giriş fiyatları 2020 zamlı tarife kaç para oldu?
Muğla'da Çizgi roman sanatının emektarı Abdullah Turhan hayatını kaybetti
Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?
Yorumlar