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Kurbanbayramı tarihi 2020 takvim kaç gün tatil?

Müslüman alemi için önemli bayramlardan biri olan Kurban bayramı ne zaman araştırmaları başladı . Diyanet 2020 dini günler takvimine göre Kurban bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlıyor. Kurban bayramı tatili ise 3 Ağustos'ta sona erecek.

Kurban bayramı ne zaman 2020, bayram hangi ayda araştırmaları müslüman aleminin gündeminde. Kurban bayramı bu sene 31 Temmuz'da başlayacak. 4 gün süren kurban bayramı 3 Ağustos'ta sona erecek. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 23 Mayıs, Cumartesi günü sona erecek. 3 gün süren Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise  24 Mayıs pazar olacak. Ramazan ayının müjdecisi olan 3 aylar ise 25 Şubat'ta Recep ayı ile birlikte başlıyor. 

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor

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