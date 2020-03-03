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Kahramanmaraş'ta bedenleriyle 'Bahar' yazarak Mehmetçiğe destek verdiler

KAHRAMANMARAŞ'ta bulunan Sütçü İmam Anadolu Hatip Lisesi öğrencileri Bahar Kalkanı'na katılan Mehmetçiklere tam destek geldi. Okulun bahçesinde öğrenciler bedenleriyle 'Bahar'yazarak Türk bayrakları açtı.

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Kahramanmaraş'ta, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı. 

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'tan da Mehmetçiklere destek eksik olmadı. Aralarında Suriyelilerin de olduğu yaklaşık 800 öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla okulun bahçesinde toplandı. İlk olarak Fetih Suresi'nin okunduğu programda öğrencilerin bir bölümü bedenleriyle 'Bahar' yazarken, diğerleri de Türk bayrağı ile etrafını çevirdi. Komando marşının da okunduğu programda konuşma yapan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Türk askerinin hem sınır güvenliğini hem de mazlumları korumak adına Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi. 

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