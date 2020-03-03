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Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah 'Erdoğan' açıklaması: Tehditleri başarısız oldu

Sınırların açılmasıyla ilgili konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Erdoğan'ın tehditleri başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan göçmenlere karşı sınır önlemlerini artıran Yunanistan yinede bir şekilde sınırı geçmeyi başaran göçmenlere çok sert müdahalelerde bulunuyor. Atina'ya geçmek isteyenlere yunan güçleri engel olurken Moria Kampı'nda kalan göçmenler eylem yaptı.

"Erdoğan'ın tehditleri başarısız oldu"

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin bekleyişi 5. gününe girerken Yunanistan’a yardım etmenin Avrupa’nın sorumluluğu olduğunu belirten Miçotakis, "Erdoğan'ın tehditleri başarısız oldu" diye konuştu.

AB ülkelerinin dayanışma göstermesinin zamanının geldiğini söyleyen Yunan Başbakan Miçotakis, yaşanan son krizin Avrupa için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, mültecilere illegal yoldan Yunanistan’a girmeme çağrısı yaptı.

AB’den 700 milyon euro destek geldi

Miçotakis’in sözlerinin hemen ardından AB Konseyi’nden destek gecikmedi. Konsey Başkanı Charles Michel, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerken, “Bu işte beraberiz” dedi. Sınır güvenliği kadar uluslararası hukuk kurallarını da korumaları gerektiğini belirten Michel, AB ile Türkiye’nin mülteci anlaşmasının uygulanması gerektiğini söyledi.

Michel’den sonra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuştu. Yunan hükümetinin zor bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Leyen, Yunanistan’ın sorunu, Avrupa’nın da sorunudur. Avrupa’nın birliğini test eden hayal kırıklığına uğrayacaktır” dedi. Leyen, AB’nin Yunanistan’a 700 milyon euro finansal destek sağladığını da belirtti.

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