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Yunanistan'a ulaşan göçmenler yakalandı işkence edilerek geri gönderildi

İDLİB'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası şehit olan askerlemizin ardından Türkiye, göçmenler için Avrupa'ya geçişin serbest olacağını duyurmuştu. Göçmenlerin Pazarkule sınırında bekleyişi sürerken, Yunanistan'a geçmeyi başarıp yakalananlarda göçmenlerin iddialarına göre paraları alınıp, işkence edilerek geri gönderiliyor.

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Afganistanlı göçmenler, Edirne üzerinden geçtikleri Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından üzerlerindeki para ve eşyalar alındıktan sonra geri gönderildiklerini söyledi. 2 çocuğu ve eşiyle botla Yunanistan'a geçtiklerini söyleyen Yusuf Davut, "Paramızı, her şeyimizi aldılar" dedi.

Davut'un bir yakını ise, "Yaklaşık 1 haftadır buradayız. Geçtik karşıya, baya bir yol yürüdük. Sonra Yunan askerleri bizi tuttu, geri gönderdi. Ateş açmadılar ama eziyet ettiler. Çocukların ayakkabılarını aldılar, üzerlerinden kıyafetleri çıkardılar. Bir de ekmek falan her şeyi aldılar bizden, bir şey bırakmadılar elimizde. Sonra bizi arabayla getirip, karşıya geçirdiler. Biz gitmek istiyoruz ama yollar kapalı. Bilmiyorum nasıl olacak" cümlelerini kullandı.

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