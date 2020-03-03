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James Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat desteği sağlamaya hazırız

"Göçmenlerin İdlib'de kalması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, "Türkiye'ye mühimmat ve insani yardım sağlamaya hazırız." açıklaması yaptı.

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Son dönemde tansiyonun zirve yaptığı İdlib'e gidecek olan ABD’li heyetin, BM ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

"Türkiye'nin Patriot talebi inceleniyor"

James Jeffrey, mühimmat vermeye hazır olduğunu belirtirken ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise Türkiye'nin Patriot talebinin S-400 ekseninde incelendiğini açıkladı.

"Çözüm: Ateşkes ilan edilmesi"

"Çözüm: Ateşkes ilan edilmesi" diye konuşan ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerinden edilmiş kişilerin durumunu görmek ve endişelerini ifade etmek üzere kendisini Türkiye’ye gönderdiğini söyledi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi JamesJeffrey’i taşıyan uçak öğle saatlerinde Hatay’a indi. Amerikalı yetkililer, ilk olarak BM’nin yardımlarının Suriyelilere dağıtıldığı Reyhanlı’daki lojistik merkezine giderek aralarında İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’un da bulunduğu BM yetkililerinden buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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