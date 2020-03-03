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Ağrı'daki terör saldırısında şehit sayısı 2 oldu

Demirören Haber Ajansı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıda şehit olanların sayısı 2'ye yükseldi.

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Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına dün teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda gümrük memuru Mustafa Türk şehit oldu, 16 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Ağrı, Ankara, Erzurum ve Van'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan gümrük personeli Özgür Kavastan da bugün öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  

Valilik açıklama yaptı
Erzurum Valiliği, yaptığı açıklamada, "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Saldırının ardından yaralıların ailelerini ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, şehit memur Özgür Kavastan'ın ailesi ile de görüşmüş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. 

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